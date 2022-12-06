Липецкий облсовет принял проект бюджета региона на 2023 год с дефицитом в 22,2 млрд рублей

В ходе сессии 6 декабря Липецкий областной совет сразу в двух чтениях принял проект бюджета региона на 2023 год (и на плановый период 2024 и 2025 годов). Доходы в документе отражены на уровне 72,8 млрд руб., расходы составят 95,1 млрд руб., дефицит – 22,2 млрд руб. Основным источником его покрытия должны стать переходящие остатки на счетах областного бюджета – 21 млрд руб.

Как заявил председатель Липецкого облсовета Дмитрий Аверов, принят «взвешенный и серьезный документ, который проработан с точки зрения необходимых расходов и восполнения доходной части». Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых и неналоговых поступлений – 55 млрд руб. Среди них четыре доходных источника: налог на прибыль- 33%, НДФЛ – 29%, акцизы – 17%, налог на имущество -11%. Кроме того, из федерального бюджета в казну региона ожидается поступление ассигнований на ближайшие три года на сумму 17,5 млрд руб. и 234 млн руб. - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ.

В облсовете отметили, что бюджет сверстан на основе 21 госпрограммы, а расходы на их реализацию достигают почти 91,4 млрд руб. (96% от общего числа расходов). Так, на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрены в 2023 году более 790 млн руб.; на реализацию соцконтрактов в 2023-2024 годах – свыше 1,2 млрд руб.; на развитие образования в 2023 году - более 20 млрд руб.; на здравоохранение - 11,4 млрд руб. В частности, 537 млн руб. предусмотрены на реконструкцию детского оздоровительного лагеря “Прометей”, а 800 млн руб. из федерального бюджета направят на приобретение 46 автобусов на газомоторном топливе.

На сессии “за” проект закона проголосовали 29 депутатов, против – десять, воздержались - трое.

Андрей Цветков