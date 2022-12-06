Размер господдержки туриндустрии Крыма в условиях санкций составит 15 тысяч рублей

Размер государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в туристической индустрии Республики Крым в условиях санкционного давления составит 15 тыс. 279 руб. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Чтобы попасть в Реестр получателей мер государственной поддержки, нужно быть зарегистрированным в качестве юрлица или ИП и стоять на учете в республиканском УФНС до 1 января 2022 года. На момент подачи заявки нужно не находится в процессе ликвидации или банкротства.

Размер государственной поддержки определен минимальным размером оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года. В документе подчеркивается, что общий объем выделенных на поддержку отрасли средств ограничен объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканской казне на следующий год.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя выделили 1,6 млрд руб.

Дмитрий Нестеренко