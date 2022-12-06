Перевозчики оценили стоимость обновления автобусного парка в Кургане в 2 млрд рублей

Представители Союза транспортных организаций Курганской области оценили стоимость полного обновления автобусного парка в региональном центре в 2,1 млрд руб. Об этом сообщается в официальной группе объединения в «ВКонтакте».

По оценкам участников организации, для реализации предстоящей транспортной реформы перевозчикам Кургана нужно будет потратить 418,8 млн руб. на 25 автобусов большого класса, 1,27 млрд руб. — на 156 автобусов среднего класса и 448,5 млн руб. — на 69 автобусов малого класса. В союзе считают, что такие затраты перевозчики не смогут возместить за счет получения контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов в Кургане.

«На обновление всего парка в Кургане понадобится 2,1 млрд руб. Уже объявлены конкурсы по всем маршрутам новой сети. В конкурсах начальная максимальная цена контрактов составляет 45,5 млрд руб. Безусловно, сумма для бюджета чувствительная, но фактически на данную сумму перевозчики смогут приобрести три автобуса большого класса либо шесть автобусов среднего класса», — отмечают в союзе.