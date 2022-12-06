В Новокубанске открыли новый офис МФЦ площадью 371 квадратный метр

В Новокубанске появился новый офис многофункционального центра. Двухэтажное здание площадью 371,7 кв. м полностью соответствует единому бренду «Мои Документы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Офис открыли на улице Первомайская, д. 71/1. В нем увеличили количество окон приема — выдачи документов с семи до девяти. В офисе будут работать 16 специалистов. В зоне информирования появилась дополнительная точка доступа к «Госуслугам». За счет этого посетители смогут самостоятельно авторизоваться в личном кабинете портала и подать необходимые документы онлайн. Для детей в офисе оборудовали детский уголок. На прилегающей территории организовали парковку, в том числе для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Количество заявителей в Новокубанском МФЦ ежегодно увеличивается. С начала года за получением государственных и муниципальных услуг обратились более 64 тыс. человек. Поэтому было принято решение найти новое, более просторное помещение»,— отметил директор краевого МФЦ Валерий Середа.

По словам начальника управления информатизации департамента информатизации и связи Краснодарского края Анатолия Головченко, всего за этот год в Новокубанске в более комфортные условия переехали уже четыре офиса МФЦ.

Татьяна Ручкина

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