Ремонт пешеходного моста на улице Карла Маркса в Ижевске проведут после инструментальных исследований

В первом квартале 2023 года в столице Удмуртии будут проведены инструментальные исследования пешеходной эспланады над улицей Карла Маркса рядом с Центральной площадь. После выполнения данных работ планируется проведение косметического ремонта на объекте. Об этом на брифинге по подведению итогов нацпроектов БКД и «Жилье и городская среда», прошедшем 6 декабря, рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для того, чтобы превратить в порядок его существование в плане косметического ремонта, нам необходимо сначала убедиться, что несущие свойства моста безопасны. Потом, начиная от улицы Пушкинской и заканчивая набережной, мы сделаем весь ансамбль таким, что вопросов возникать не будет. Сначала безопасность, потом комфорт»,— подчеркнул господин Семенов.

Напомним, в декабре в Ижевске на Центральной площади завершили реконструкцию участка эспланады, ведущей от ул. Красной до ул. Горького. Здесь установили малые архитектурные формы, фонари, туалетные кабинки, а также обновили лестничные спуски и скамейки. Работы по завершению заключительной части эспланады начались в июне. Стоимость проекта оценивали в 69 млн руб.