КПРФ попробовала бюджет на зуб

Депутаты законодательного собрания Свердловской области в присутствии губернатора Евгения Куйвашева во вторник, 6 декабря, приняли бюджет региона на 2023 год. Между первым и третьим чтением его параметры изменились: предполагаемые доходы выросли на 11 млрд руб., расходы — на 15 млрд руб., а дефицит — с 16,1 млрд руб. до 19,6 млрд руб. Сославшись на слабую поддержку реального сектора экономики, фракция КПРФ в региональном парламенте воздержалась от голосования. Главным доводом коммунистов стало слабое импортозамещение в производстве зубных протезов. За принятием главного финансового документа Свердловской области наблюдал корреспондент “Ъ-Урал” Артем Рябов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев лишился зуба и сменил позицию по бюджету

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев лишился зуба и сменил позицию по бюджету

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перед принятием закона о бюджете Свердловской области во втором и третьем чтении депутаты заксобрания заслушали обращение губернатора Евгения Куйвашева о приоритетах бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года. Ключевыми векторами, по его словам, станут традиционные приоритеты: повышение качества жизни уральцев и оперативная адаптация и обеспечение работы региональной экономики в условиях западных санкций. Третье направление — технологический суверенитет и «опережающее инфраструктурное развитие». Наконец, балансировка развития муниципалитетов. «Мы должны повысить стандарты жизни, независимо от того, где проживают и трудятся наши земляки — в мегаполисе или небольшом городе»,— пояснил господин Куйвашев. После этих программных заявлений он остановился на основных параметрах бюджета на 2023 год.

Законопроект после первого чтения изменился. С 15 ноября предполагаемые доходы региона выросли на 11,4 млрд руб. — до 354,4 млрд руб., расходы — до 374,1 млрд руб. Таким образом, дефицит регионального бюджета составил 19,6 млрд руб. вместо 16,1 млрд руб.

Так, выросли траты на социальную политику (с 241 млрд руб. до 243,7 млрд руб.). Губернатор подчеркнул, что Свердловская область не отказывается и от стратегических проектов. В их число входит Международный фестиваль университетского спорта с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ, который пройдет в 2023 году вместо Универсиады. «Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она лишь перенесена. И у меня есть все основания полагать, что мы будем ее в скором времени проводить»,— пообещал господин Куйвашев. Он также поддержал министра финансов Александра Старкова, заявившего на ноябрьском заседании, что к 2024 году разрыв между доходами и расходами бюджета сократится, а в 2025-м будет профицит.

Господин Куйвашев добавил, что порядка 100 млрд руб. в бюджете региона на 2023 год будет направлено на поддержку образования. В планах — ввод в эксплуатацию шести новых и капремонт 23 школ. Существенно расширена поддержка муниципалитетов в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Березовском городском округе и Среднеуральске согласовано выделение дополнительных 500 млн руб. На 151 млн руб. вырастут расходы на проекты капстроительства по газификации территорий. Общий объем дорожного фонда региона в 2023 году превысит 26,6 млрд руб.

Губернатор отдельно подчеркнул, что на федеральном уровне было принято решение увеличить объем межбюджетного трансферта. Объем дополнительных федеральных средств составит 41,5 млрд руб. Это на 9,1 млрд руб. выше, чем предполагалось в ноябре.

Обеспечительной мерой для балансировки регионального бюджета названы поступления от продажи принадлежащих свердловской казне акций на 4,6 млрд руб. Речь идет об акциях ОАО «Птицефабрика “Рефтинская”» и ОАО «Ирбитский молочный завод». Впрочем, позднее заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Сосновских уточнил, что пока о реальной реализации ценных бумаг речи не идет.

Вопросов по изменившемуся проекту бюджета у депутатов не возникло. Воздержалась от голосования только фракция КПРФ. Как пояснил с трибуны лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев, такая позиция фракции обусловлена тем, что предлагаемый бюджет сохраняет «либеральную логику». «В проекте продолжают отсутствовать необходимые вложения в производство. Реальный сектор экономики остается без поддержки»,— заявил господин Ивачев. В качестве иллюстрации он привел личную ситуацию: «Я на той неделе удалил себе зуб. Импланты мне предложили только импортного производства. При этом в Свердловской области производится десятая доля мирового производства титана, но зубных имплантов отечественного производства нет. Раз зарубежные производители отказываются от нашего сырья, почему бы нам не открыть производство титановых протезов в Свердловской области». Он также предложил активно поработать с налогоплательщиками, «вклад которых в общую копилку недостаточен». В заключение он добавил, что в ходе согласительных процедур отдельные предложения свердловских коммунистов все-таки были учтены. Поэтому впервые за много лет фракция КПРФ не будет голосовать против бюджета, а только воздержится.

На вопрос губернатора Евгения Куйвашева, зубной имплант какого производства поставил себе лидер свердловских коммунистов, Александр Ивачев не ответил.

Принятый парламентским большинством закон о бюджете Свердловской области будет направлен на подпись главе региона и вступит в силу с 1 января 2023 года.

В случае появления дополнительных доходов заксобрание предлагает распределять их на обучение детей правилам дорожного движения, строительство школы в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге, жилье для детей-сирот, выделение земельных участков многодетным семьям, приобретение таблеток для онкологических больных, строительство детской больницы в Нижнем Тагиле, погашение долгов муниципалитетов за уголь и на другие направления.

Артем Рябов