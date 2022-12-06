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Оштрафовали компанию, создавшую свалку на площадке асфальтобетонного завода в Копейске

Предприятие «ДорСтройСервис» оштрафовали на 300 тыс. руб. за загрязнение площадки асфальтобетонного завода в Копейске и неисполнение правил учета по обращению с отходами. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что предприятие эксплуатировало площадку асфальтобетонного завода в Копейске. В ходе проверки возле резервуара асфальтосмесительной установки выявили разлив битумной смеси в почву, также на земельном участке находились насыпи из лома производственных изделий.

На площадке не было оборудованного места для накопления отходов, при этом предприятие не имело договора на вывоз ТКО с регоператором и не вело предусмотренный законом учет образования и движения отходов. В отношении компании возбудили административные дела по ч. ч. 1,10 ст. 8.2 КоАП РФ.

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