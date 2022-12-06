«Россети Тюмень» обсудили итоги кадровой политики с Всероссийским электропрофсоюзом

Встреча руководителей блока управления персоналом «Россети Тюмень» с председателями первичных профсоюзных организаций филиалов компании прошла в Сургуте. Энергетики и профсоюзные лидеры обсудили итоги кадровой и соцполитики за 9 месяцев и рассмотрели планы на 2023 год. В двухдневном совещании участвовали заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков и председатель Тюменской межрегиональной организации «ВЭП» Сергей Подосинников.



В докладе Исламбека Казбекова был отмечен значительный вклад профсоюза в реализацию социальных программ. Например, только в июле текущего года электросетевая компания проиндексировала тарифные ставки на 15,9 % и увеличила процент ежемесячной премии. Ожидается, что на конец года средняя заработная плата сотрудников вырастет почти на 19 %.

Результатами плодотворного взаимодействия стали и достижения работников на конкурсах и соревнованиях профессионального мастерства. Так, призовые места энергетикам «Россети Тюмень» присуждали на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек и Всероссийских соревнованиях Группы «Россети» по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП.

В ходе встречи внимание участников на показателе активной текучести кадров за 10 месяцев 2022 года акцентировал Сергей Подосинников. При целевом уровне не более 6,5 % фактическое значение составило 4,3 %. Руководитель Тюменской межрегиональной организации ВЭП подчеркнул, что удерживать в отрасли высококвалифицированных специалистов позволяют принятые энергопредприятием социальные обязательства.

К ключевым ориентирам кадровой и социальной политики на 2023 год, к которым организация совместно с ВЭП будет стремиться, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Исламбек Казбеков отнес повышение производительности труда, развитие кадрового потенциала энергокомпании и повышение уровня реального содержания заработной платы. «Всероссийский электропрофсоюз является нашим надежным партнером. Уверен, что эффективная совместная работа позволит достичь всех запланированных результатов», – прокомментировал руководитель.