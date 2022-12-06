СИБУР потратит свыше 1 млрд рублей на модернизацию системы питания

СИБУР намерен направить более 1 млрд руб. на модернизацию системы питания на предприятиях в Татарстане. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

По ее словам, в настоящее время после реконструкции заработали уже семь столовых в Нижнекамске и Казани.

«Недавно на „Нижнекамскнефтехиме“ и „Казаньоргсинтезе“ открылись столовые в новом формате. В СИБУРе сообщили, что в общей сложности на развитие системы питания на предприятиях в Татарстане будет направлено более 1 млрд рублей», — отметила госпожа Сабурская.

"Ъ-Казань"