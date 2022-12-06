Российский художник начал создание «Супрематического куба» для Фабрики-кухни

Современный российский художник Николай Полисский приступил к изготовлению арт-объекта «Супрематический куб», который планируется установить у здания самарской Фабрики-кухни. Открытие намечено на 20 декабря в 19:00 (MSK+1). Об этом сообщают представители самарского филиала Государственной Третьяковской галереи.

«Куб в новом проекте Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины, которая была специально доставлена из леса Никола-Ленивца»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/tretyakovka_v_samare

Размер арт-объекта составит 7х7х7 м. Он создается из природных материалов, в том числе, деревьев, которые засохли или были сломаны стихией.

Николая Полисского относят к представителем русского ленд-арта – искусства на открытом воздухе, произведения которого гармонируют с окружающим миров. Открытие арт-объектов возле Фабрики-кухни в Самаре планируется сделать ежегодной традицией. Кроме того, в январские праздники гостей филиала Третьяковской галереи ждет просветительская программа. Она будет включать лекции на тему искусства в городе.

Ранее стало известно о том, что открытие филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни состоится в 2023 году. Власти планировали открыть объект в середине 2022 года, однако реставрационные работы в здании не удалось завершить в срок «из-за их сложности». В марте Минкульт РФ выделил на ремонт здания еще около 900 млн руб. Общая стоимость восстановления Фабрики-кухни превысила 2 млрд руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «На Фабрике-кухне готовят сложно».

Георгий Портнов