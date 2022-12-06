Банк «Открытие» оштрафовали на 150 тыс. рублей за спам-рассылку

Управление ФАС по Башкирии завершило рассмотрение жалобы уфимца на спам-рассылку от банка «Открытие» и оштрафовало финансовую организацию на 150 тыс. руб. за нарушение «Закона о рекламе».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре один из клиентов банка обратился в УФАС с жалобой на получение «нежелательного сообщения» от банка на открытие счета, на получение которого он не давал согласия. Представители «Открытия» заявляли, что автор жалобы согласился на рассылку, когда стал клиентом банка в 2015 году и после свое разрешение не отзывал.

По данным УФАС, в ходе рассмотрения дела банк не представил доказательств того, что рекламное сообщение поступило с предварительного согласия, а само рекламное сообщение нарушает «Закон о рекламе», поскольку там не указаны все условия вклада.

Карина Мамаева

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