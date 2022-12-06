«Уралавтоком» построит в Уфе шинный отель

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Юлаева, Караидельской, Бакалинской и Айской. На участке площадью 14,6 га ООО «Уральская автомобильная компания» («Уралавтоком») намерено построить шинный отель.

В квартале находятся автосалон «Тойота-центр Уфа», «Альфа-сервис», «Лексус-уфа», хлебозавод 5, бомбоубежище, хозяйственные корпуса, объекты придорожного сервиса, магазины и гаражный кооператив. По территории протекает река Сутолока.

Для строительства шинного отеля и улицы Караидельской проектом предполагается снести часть гаражей общей площадью 2,9 тыс. кв. м и склад хлебокомбината площадью 458 кв. м. Шинный отель будет прилегать к «Тойота-центру Уфа».

ООО «Уральская автомобильная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2011 года. Компания принадлежит ООО «Альфа-сервис» (совладельцы — Рустем Габдинуров, Риф Латыпов, Альберт Сабиров). Выручка в 2021 году составила 34,5 млрд руб., убыток — 29,3 млн руб.

Влада Шипилова

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