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Вячеслав Гладков рассказал о формировании «нескольких батальонов» теробороны в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил решение о формировании отрядов территориальной обороны или самообороны. «Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи»,- написал в своем телеграм-канале глава региона.

Фото: https://t.me / vvgladkov

Фото: https://t.me / vvgladkov

Он отметил, что «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт», уже проводят тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородчины.

В начале декабря создатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что инструкторы компании «никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей», а все занятия «проходят на нашей основной базе». При этом бизнесмен допустил, что «в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК не имеют никакого отношения».

Андрей Цветков

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