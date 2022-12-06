В этом году на Кубани запустили 89 заправок для электротранспорта

С начала года в Краснодарском крае в рамках госконцепции, утвержденной правительством РФ в 2021 году, ввели в эксплуатацию 89 электрозаправок. 76 из них появилось на территории муниципальных образований и 13 — вдоль трассы М4 «Дон» — от границы Ростовской области до Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Нашим курортным территориям важно развивать альтернативный транспорт, не наносящий вред экологии. Мы детально продумали размещение каждой станции, чтобы жители и гости смогли комфортно путешествовать по всему региону»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Новые станции появились в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике, а также Северском, Ленинградском, Крымском, Темрюкском и Красноармейском районах. При их строительстве использовали только отечественное оборудование. Чтобы зарядить свой электромобиль, водителю понадобится около 30–40 минут.

Станции построили компании-инвесторы АО «НЭСК», АО «Позитивные продукты» и АО «Ситроникс». Им возместят часть затрат на закупку оборудования и на техническое присоединение.

Татьяна Ручкина

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