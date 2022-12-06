Гендиректор Соликамского магниевого завода не смог изменить меру пресечения

Свердловский суд Перми продлил действующую меру пресечения гендиректору АО «Соликамский магниевый завод» Артуру Уртаеву. Он будет находиться под домашним арестом до 6 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает портал ProPerm.ru, господин Уртаев просил изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на денежный залог в размере 500 тыс. руб., утверждая, что нуждается в прогулках на свежем воздухе после лечения. Против этого выступила прокуратура. В итоге суд оставил меру пресечения прежней.

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено следственными органами МВД 7 июня 2022 года. По версии силовиков, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору. Сам господин Пестриков находится в розыске. По делу проводится экономическая и оценочная экспертиза.