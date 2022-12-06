Фото дня: 6 декабря

Реставрация фонтана в Версале, разбор разрушенного дома в Донецке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Версаль, Франция. Скульптуру Аполлона демонтируют из одноименного фонтана для дальнейших реставрационных работ Фото: Reuters / Pascal Rossignol Иерусалим, Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса едет на верблюде по Елеонской горе Фото: Reuters / Ammar Awad Донецк. Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате обстрела дома Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Эр-Райян, Катар. Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) в матче 1/8 финала чемпионата мира Фото: Petr David Josek / AP Люсерам, Франция. Кошка трется о рождественский вертеп Фото: Reuters / Eric Gaillard Следующая фотография 1 / 5 Версаль, Франция. Скульптуру Аполлона демонтируют из одноименного фонтана для дальнейших реставрационных работ Фото: Reuters / Pascal Rossignol Иерусалим, Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса едет на верблюде по Елеонской горе Фото: Reuters / Ammar Awad Донецк. Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате обстрела дома Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Эр-Райян, Катар. Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) в матче 1/8 финала чемпионата мира Фото: Petr David Josek / AP Люсерам, Франция. Кошка трется о рождественский вертеп Фото: Reuters / Eric Gaillard