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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 6 декабря

Яркие кадры вторника

Реставрация фонтана в Версале, разбор разрушенного дома в Донецке и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Версаль, Франция. Скульптуру Аполлона демонтируют из одноименного фонтана для дальнейших реставрационных работ

Версаль, Франция. Скульптуру Аполлона демонтируют из одноименного фонтана для дальнейших реставрационных работ

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Иерусалим, Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса едет на верблюде по Елеонской горе

Иерусалим, Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса едет на верблюде по Елеонской горе

Фото: Reuters / Ammar Awad

Донецк. Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате обстрела дома

Донецк. Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате обстрела дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эр-Райян, Катар. Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) в матче 1/8 финала чемпионата мира

Эр-Райян, Катар. Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) в матче 1/8 финала чемпионата мира

Фото: Petr David Josek / AP

Люсерам, Франция. Кошка трется о рождественский вертеп

Люсерам, Франция. Кошка трется о рождественский вертеп

Фото: Reuters / Eric Gaillard

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Версаль, Франция. Скульптуру Аполлона демонтируют из одноименного фонтана для дальнейших реставрационных работ

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Иерусалим, Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса едет на верблюде по Елеонской горе

Фото: Reuters / Ammar Awad

Донецк. Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате обстрела дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эр-Райян, Катар. Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) в матче 1/8 финала чемпионата мира

Фото: Petr David Josek / AP

Люсерам, Франция. Кошка трется о рождественский вертеп

Фото: Reuters / Eric Gaillard

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