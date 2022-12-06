В Удмуртии бригадир предстанет перед судом за смерть работника из-за нарушения правил безопасности

В Удмуртии перед судом предстанет 50-летний житель поселка Ува. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погиб человек (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 17 сентября в Селтинском районе при строительстве склада в результате несоблюдения правил безопасности обвиняемым, являвшимся бригадиром,

32-летний работник упал с передвижной вышки высотой более 5 м. От полученных повреждений он скончался на месте через непродолжительное время.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.