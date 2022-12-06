Первый русский получил «Звезду театрала»

Ярославский театр им.Волкова получил «Звезду театрала» в номинации «Лучший региональный театр» одноименной зрительской премии. В голосовании он обошел Никитинский театр из Воронежа и Новосибирский музыкальный театр. Награду забрали новый худрук театра Валерий Кириллов и артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Звезда Театрала» — ежегодная российская награда в сфере театрального искусства, которая основывается на мнении зрительских симпатий. Учреждена журналом «Театрал» в 2008 году, поддерживается фондом президентских грантов.

Волковский театр уже становился лауреатом премии — в 2021 году получил «Звезду театрала» в номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России».

Вероника Макарова

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