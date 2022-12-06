Нижегородским школьникам предложат слепить поделки из теста на тему прав человека

Открытый урок по правам человека для студентов и школьников проведет омбудсмен Оксана Кислицына на базе учебного кондитерского цеха Института пищевых технологий и дизайна 8 декабря. Детям расскажут о способах защиты интересов граждан и предложат слепить поделки из соленого теста, которые отразят их понимание прав человека.

Урок пройдет в рамках проекта «Разговоры о важном». Студенты помогут в организации мастер-класса для шестиклассников. Сначала ученикам расскажут об истории памятных дат – Дне прав человека и Дне конституции России, напомнят об обязанностях, затем предложат выполнить творческое задание.

Два года назад уполномоченный по правам человека уже проводил подобное занятие, рассказал пресс-секретарь омбудсмена Игорь Михайлушкин. Тогда дети расписывали елочные игрушки на тему права. «Кто рисовал чистую речку, кто "Красный крест", кто карету "скорой помощи". Мы сами не знаем, что ребята будут лепить в этот раз. Наверное, что-то такое же. Этот урок – один из вариантов, как детям рассказать о правах человека»,– сказал Игорь Михайлушкин.

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Анастасия Еремина