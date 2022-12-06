Первый региональный центр реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря

Центр консервации и реставрации ценных документов и книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Это будет первый региональный центр в стране.

Учреждение откроется на базе областной библиотеки имени Ленина и войдет в единую сеть Российской государственной библиотеки. В центре откроют реставрационную мастерскую, лабораторию, дезинфекционную зону, отделы оснастят необходимым оборудованием. Также там откроют экспозицию, где представят уже отреставрированные издания.

Еще один реставрационный центр до конца 2022 года откроют в Рязани. В следующем году планируют открыть еще пять региональных центров. Всего в России планируют запустить более 40 таких учреждений. Это позволит до конца 2030 года вдвое увеличить число квалифицированных специалистов, считают в Минкультуры РФ.

Елена Ковалева