В Краснодарском крае ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 32%

С января по октябрь включительно на Кубани было введено в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилья, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года. По этому показателю регион занял второе место в РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевого департамента строительства, из введенных площадей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 2,15 млн кв. м введены в многоквартирных домах и 4,25 млн кв. м — в индивидуальных. За 10 месяцев строители перечислили в региональный бюджет 13 млрд руб., что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Объем строительно-монтажных работ составил 258,5 миллиарда рублей. Это возведение жилья, школ и детсадов, учреждений здравоохранения, спортивной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства»,— отметил вице-губернатор Кубани Сергей Власов.

В 2022 году в Краснодарском крае уже построили 39 соцобъектов: 11 школ, четыре детских сада, 12 учреждений здравоохранения и 12 спортобъектов, в том числе пять центров единоборств. При этом в регионе одновременно возводят еще 123 социальных учреждения: 36 школ, 26 детсадов, 36 объектов спорта и 25 — здравоохранения, в том числе восемь поликлиник, 15 офисов врачей общей практики и два фельдшерско-акушерских пункта.

Татьяна Ручкина

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