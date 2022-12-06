Среди вернувшихся 6 декабря из украинского плена есть бойцы из Курской области

В правительстве Курской области со ссылкой на видео Минобороны РФ сообщили, что среди вернувшихся 6 декабря из украинского плена российских военных есть и жители региона. В ролике, как минимум, один мужчина передает «привет Курску».

По сообщению Минобороны РФ, в результате переговорного процесса «с подконтрольной киевскому режиму территории» возвращены 60 российских военнослужащих, которым «в плену грозила смертельная опасность». Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных сначала доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Андрей Цветков