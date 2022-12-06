Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводов в Ижевске составила 3,35 млн рублей

В сентябре-ноябре на рынке автомобилей доля полноприводных авто составила 23,5% в структуре предложения транспортных средств с пробегом. На долю новых таких автомобилей пришлось 35,7%. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, средняя цена полноприводных автомобилей с пробегом составила 1,25 млн руб., новых — 3,35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так, наиболее популярной моделью полноприводного автомобиля с пробегом сал ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стоимостью 480 тыс. руб., на втором месте — Chevrolet Niva (455 тыс. руб.). Третью позицию делят Renault Duster и Volkswagen Tiguan — 940 тыс. руб. и 1,29 млн руб. соответственно.

В рейтинг популярных новых автомобилей с полным приводом вошли ВАЗ (LADA) Niva Travel стоимостью 1,02 млн руб., Mitsubishi Outlander — 3 млн руб., Haval F7x — 2,83 млн руб.