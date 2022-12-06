Инвестиции в развитие коммунальной инфраструктуры на Кубани в будущем году составят 16 млрд рублей

Ресурсоснабжающие организации Краснодарского края в 2023 году направят на обновление коммунальных объектов более 16 млрд руб., сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу департамента государственного регулирования тарифов Сергея Милованова. По сравнению с 2022 годом объем инвестиций увеличится на 26%, что стало возможным благодаря средствам от повышения тарифов на ЖКУ.

Наиболее крупные инвестиционные программы реализуют энергетики: ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети» вложат в развитие инфраструктуры в общей сложности 5,4 млрд руб. В микрорайоне Солнечный Краснодара АО «Краснодартеплосеть» построит тепловые сети стоимостью 120 млн руб. Компания «Кубаньводкомплекс» вложит в реконструкцию одной из ниток Троицкого группового водопровода 116 млн руб., сообщили в администрации края.

Анна Перова, Краснодар