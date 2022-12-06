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В Вольске автомобилисту назначили условный срок за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Саратовской области 48-летний автомобилист признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что ночью 24 октября, находясь в автомобиле полиции на улице Чернышевского в Вольске, обвиняемый предложил инспектору ДПС 30 тыс. руб. за несоставление протокола об административном правонарушении. Инспектор от незаконного вознаграждения отказался. средства.

Обвиняемому назначено наказание в виде года условного лишения свободы с испытательным сроком один год.

Марина Ковалева

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