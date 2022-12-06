Адыгея и Краснодарский край вошли в топ-15 регионов по отсутствию вредных привычек

Адыгея и Кубань заняли 12-е и 13-е места по отсутствию вредных привычек у населения. Исследование опубликовало «РИА Новости». При составлении рейтинга учитывались показатели продажи табачной продукции и алкоголя в регионах, а также количество совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении преступлений и данные о смертности, вызванной употреблением спиртного.

В соответствии с рейтингом регионам присваивались баллы — от 1 до 100. Более высокий рейтинговый балл свидетельствует о меньшей распространенности вредных привычек. Итоговый балл Адыгеи за 2021 год составил 80,6. Стоит отметить, что в рейтинге издания за 2020 год регион занимал 10-е место. Краснодарский край набрал 80,4 балла и сохранил позиции в сравнении с аналогичным периодом.

«Лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все так же занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, а следом за ними расположилась Республика Ингушетия»,— отмечается в исследовании.

Дмитрий Нестеренко