В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 22 декабря

В Крыму продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности на две недели, до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

«Желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Кроме того, на особый режим работы переведены объекты региональных минтранспорта, минздрава, министерств ЖКХ, топлива и энергетики и промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований»,— отметил глава Крыма.

Впервые высокий уровень террористической опасности в республике ввели 11 апреля 2022 года. Как отмечал глава Крыма, это сделано в связи с возможными провокациями «со стороны пособников киевского режима». В последний раз его продлевали 22 ноября.

Татьяна Ручкина

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