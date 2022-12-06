Инвестиции в объекты коммерческой недвижимости Петербурга и Ленобласти превысили $500 млн

Инвесторы с января по ноябрь 2022 года приобрели коммерческих объектов на $515 млн в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в то время как в 2021 году эта сумма составила $367 млн, а в 2020 —$254 млн. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Таким образом, объем инвестиций впервые за три года приблизился к допандемийным значениям. Объем транзакций в 2019 году составил $908 млн, что было обусловлено покупкой 49% ТРК «Галерея» в Петербурге. Аналитики отмечают, что основную долю (66%) в объеме инвестицию в коммерческую недвижимость заняли сделки с офисами — $339 млн.

«Наряду с закрытием ряда ключевых сделок, также повышенным спросом продолжают пользоваться исторические здания и морально устаревшие коммерческие объекты. Они приобретаются инвесторами с целью дальнейшего редевелопмента и реконструкции, чаще всего — для приспособления под апарт-отели и многофункциональные комплексы»,— говорит Анна Сигалова, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Nikoliers.

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