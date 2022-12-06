В 2023 году инвестиции в модернизацию коммунальных объектов на Кубани увеличат на 26%

В 2023 году ресурсоснабжающие организации Краснодарского края направят на модернизацию коммунальных объектов более 16 млрд руб., что на 26% больше, чем в этом году. Увеличение суммы в том числе стало возможным благодаря средствам от повышения тарифов на ЖКУ, сообщает пресс-служба администрации региона.

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 9%. По словам главы департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергея Милованова, в 2023 году повышать стоимость ЖКУ не будут. Следующую индексацию проведут только 1 июля 2024 года.

Глава департамента отметил, что ресурсоснабжающие организации направят деньги на обновление систем электроэнергетики, водо- и теплоснабжения, водоотведения. Самые крупные инвестиции запланированы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов потребителей в сфере электроэнергетики: ПАО «Россети Кубань» направит на эти цели 3,2 млрд руб., АО «НЭСК-электросети» — 2,2 млрд руб.

В сфере теплоснабжения крупнейшим проектом станет строительство тепловых сетей АО «Краснодартеплосеть» в краснодарском микрорайоне Солнечный, в него вложат около 120 млн руб. В сфере водоснабжения самой крупной по объемам инвестиций станет реконструкция сборного водовода №3 Троицкого группового водопровода. Компания «Кубаньводкомплекс» направит на реализацию проекта более 116 млн руб. В сфере водоотведения наибольшее количество средств — 79,34 млн руб. — направит ООО «Краснодар Водоканал» на реконструкцию главного комплекса очистных сооружений.

Татьяна Ручкина

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