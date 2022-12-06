Верховный суд Башкирии отказал гендиректору «Уфы» в иске к Леониду Федуну

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун смог убедить Верховный суд Башкирии отменить решение Октябрьского райсуда Уфы, который в июне обязал его выплатить бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову 89,6 млн руб. Мотивировочную часть решения судья не зачитала.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Газизов просил солидарно взыскать с Леонида Федуна и «Спартака» 1 млн евро за участие клуба в еврокубках по итогам сезона-2020/21. Райсуд в итоге удовлетворил иск частично.

Шамиль Газизов руководил «Спартаком» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба он вернулся на аналогичную должность в ФК «Уфа», которую занимал до трудоустройства в московский клуб.

Венера Хисамова

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