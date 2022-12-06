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14 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 28 ноября по 4 декабря острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 14,4 тыс. жителей. При этом больше 10 тыс. случаев зарегистрировали среди детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. Так, наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются у детей в возрасте до 6 лет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 7,9 тыс. человек, что составляет 55% от общего количества заболевших в регионе.


С начала текущего эпидемического сезона в регионе зарегистрировано пять случаев подтвержденного гриппа.

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