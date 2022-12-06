В Уфе создан совет постинтернатного сопровождения детей-сирот

При администрации Уфы создан совет постинтернатного сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует из постановления мэрии.

Совет, следует из положения, создан для оказания помощи «для успешной интеграции в общество и обеспечения объективного и комплексного подхода к вопросам содействия в преодолении сложных жизненных ситуаций, возникающих в процессе обучения или социальной адаптации проживающих на территории Уфы детей-сирот.

В состав совета вошли 26 человек, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина, заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева, начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте