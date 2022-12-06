Жителя Елабуги осудят за незаконное использование товарных знаков на 1 млн рублей

Мировой судья в Набережных Челнах рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Елабуги. Его обвиняют в незаконном использовании средств индивидуализации товаров более чем на 1 млн руб. Об этом говорится в сообщении Камской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что в июне этого года мужчина в одном из набережночелнинских ТЦ организовал розничную торговлю обуви и одежды, маркированных товарными знаками компаний Burberry Limited, Hermes International и Тоmmy Hilfiger Licensing B.V. с признаками контрафактной продукции. При этом соглашений на розничную торговлю своей продукцией данные организации с обвиняемым не заключали. Всего он причинил ущерб правообладателям более чем на 1 млн руб.

Весь контрафактный товар был изъят из оборота.

"Ъ-Казань"