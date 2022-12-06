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обновлено 15:22

Ученика колледжа, вызвавшего полицию во время нападения на ПГНИУ, наградили медалью

Подростка, вызвавшего полицию во время нападения на Пермский университет, наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

17-летний учащийся колледжа ПГНИУ Егор Долгих во время нападения находился в кампусе университета. Услышав стрельбу, он сообщил об этом инспекторам дорожно-патрульной службы. Полицейские Константин Калинин и Владимир Макаров оперативно прибыли на место преступления и обезвредили стрелка, предотвратив новые жертвы.

Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября 2021 года. Студент юрфака Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья ранил охранников, зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. Пострадали 47 человек, шесть из них погибли. В ходе следствия Тимуру Бекмансурову предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, из хулиганских побуждений, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

В ходе судебного процесса, проходящего в краевом суде, прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

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