За нападение алабая на ребенка в Саратове с хозяина собаки взыскали 20 тыс. рублей

В Саратове в пользу укушенной алабаем девочки с хозяина собаки взыскали 20 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в середине июля на улице Скоморохова на 12-летнюю школьницу напала сторожевая собака породы алабай и укусила ее за ногу. Владелец животного установлен.

Прокурор Волжского района обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

В пользу девочки было взыскано 20 тыс. руб. Ответчик обратился в облсуд с жалобой на решение суда первой инстанции, но его оставили без изменения.

Марина Ковалева