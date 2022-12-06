Песков заявил о дополнительных мерах защиты НПЗ на юге РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении нефтеперерабатывающих заводов на юге России будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россия в постоянном режиме занимается защитой своей нефтяной инфраструктуры, в том числе нефтяных терминалов на юге страны»,— цитирует издание заявление пресс-секретаря.

Господин Песков отметил, что позиция Украины по продолжению терактов является «фактором опасности», который учитывается при принятии мер защиты.

Крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями на Кубани являются Ильский, Афипский, Краснодарский, Туапсинский НПЗ и «Славянск Эко». Согласно сведениям министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, общий объем переработки нефти в регионе в 2021 году составил 25,1 млн тонн, что на 15% больше показателей 2020 года.

Анастасия Донскова

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