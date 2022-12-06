Петербург получит 135 млн из федбюджета на детские выплаты

Бюджет Санкт-Петербургу получит дополнительные 135 млн рублей из резервного фонда Правительства России на ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Утверждающее трансферт постановление администрации города подписал губернатор Александр Беглов во вторник, 6 декабря.

«Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 135 млн 573 тыс. 300 рублей, что составляет 39% от общего финансирования ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Отмечается, что постановление принято в целях заключения соглашения между Министерством труда и социальной защиты и правительством Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что из федерального бюджета Петербургу выделят 47 млрд рублей в счет выпадающих доходов из-за ликвидации института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), что по прогнозам лишит город 77 млрд рублей доходов. Недостающие 30 млрд правительство должно будет найти самостоятельно.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Москва поделится доходами с Петербургом».

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