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70% новобранцев из Краснодара будут служить на Кубани

В Краснодаре осенняя призывная кампания выполнена на половину. Об этом на брифинге рассказали военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский и военный комиссар Карасунского и Центрального округов Краснодара Игорь Трушковский.

Фото: Альбина Баразгова

Фото: Альбина Баразгова

По федеральному закону, осенний призыв проходит с 1 октября по 30 декабря. В этом году из-за СВО осенний призыв передвинули на месяц. Он начался 1 ноября. Чуть больше чем за месяц в Краснодаре призвали более 500 человек. Всего в эту кампанию планируют призвать 1000 человек. По словам военкома, солдаты срочной службы в зону проведения специальной военной операции отправляться не будут.

«Большая часть ребят (около 70%) будет служить на территории Краснодарского края. У нас достаточно воинских подразделений, чтобы их принять, в том числе и казачьих формирований»,— сообщил Валерий Коночевский.

Игорь Трушковский напомнил, что отсрочку могут получить IT-специалисты, трудоустроенные в аккредитованных государством компаниях. Отсрочка действует, пока специалист не уволится.

Военком призвал молодых людей не уклоняться от армии, вовремя обновлять информацию о здоровье и работе в военкомате и не доводить дело до уголовного преследования. Также Валерий Коночевский и Игорь Трушковский сообщили, что в Краснодаре количество уклонистов и желающих проходить альтернативную службу остается неизменным.

Альбина Баразгова

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