Двое мобилизованных уральцев погибли в спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погибли двое жителей Серовского городского округа (Свердловская область) Александр Трохов и Александр Дементьев. Об сообщила пресс-служба администрации Серовского городского округа. Они были призваны в рамках частичной мобилизации 29 сентября и погибли 23 ноября. До призыва по мобилизации они работали на Надеждинском металлургическом заводе.

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Александр Трохов родился 13 марта 1984 года в селе Андриановичи. В 2002 году был призван на военную службу. Он участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, за что имеет боевую награду. До призыва по мобилизации Александр Трохов работал на заводе в крупносортном цехе. «Свободное время любил проводить с семьей, был любящим сыном, мужем и отцом. У Александра остались дочка и сын»,— отметили в администрации городского округа.

Прощание с Александром Троховым состоится 7 декабря в 12:00 в центре досуга «Родина».

Александр Дементьев родился 12 ноября 1994 года в поселке Сосьва. После окончания школы в 2012 году был призван в ряды Вооруженных сил России. Службу проходил в Мотострелковых войсках в звании младшего сержанта. Затем Александр Дементьев окончил Уральский государственный горный университет по специальности техносферная безопасность. До призыва по мобилизации он работал на заводе в электросталеплавильном цехе. «Родные и близкие отзываются об Александре как о добром, отзывчивом, любящим и заботливом сыне, муже, отце и друге»,— подчернили в мэрии.

Прощание с Александром Дементьевым состоится 8 декабря в 13:00 в поселке Сосьва.

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Диана Сунагатуллина