Жителя Ижевска осудили на 15 лет за отправку фото половых органов ребенку в мессенджере

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки (п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, ранее мужчина был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Установлено, что молодой человек в мессенджере вступил в переписку с девочкой, не достигшей 14 лет. Он вел с ребенком переписку на сексуальные темы, а также отправлял фото своих половых органов. При этом о возрасте девочки он достоверно знал. Ранее, в 2019 году, мужчина был осужден в том числе за совершение развратных действий в отношении девяти детей.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на срок 15,5 лет в исправительной колонии особого режима и принудительные меры медицинского характера в виде лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей, на 15 лет. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. руб.