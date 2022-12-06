Бывшего техдиректора «Медузы» Горячева обвинили в дискредитации российской армии

Бывший технический директор «Медузы» (признана в РФ иноагентом) Борис Горячев сообщил, что на него составили административный протокол о дискредитации российской армии. Он написал об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что получил уведомление о возбужденном деле на «Госуслугах», но подробности дела он не привел. Согласно данным из картотеки Мосгорсуда, дело зарегистрировали 17 ноября, но пока его не рассматривали.

За дискредитацию российской армии предусмотрены две статьи — административная (ст. 20.3.3) и уголовная (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по первой предполагает штраф до 100 тыс. руб., по второй — лишение свободы на срок до трех лет.

Лаура Кеффер