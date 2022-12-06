12 проектов соцобъектов Кубани получили положительные заключения экспертизы

В Краснодарском крае проекты 12 социальных учреждений получили положительные заключения экспертизы. Теперь муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование, заключать соглашения и проводить конкурсные отборы подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из 12 соцобъектов пять планируют построить в Краснодаре. Это два детских сада на 250 мест каждый в Прикубанском округе и в районе улицы 2-й Ямальской, а также детский сад на 350 мест по улице Конгрессной. Также экспертиза одобрила проекты двух школ в Краснодаре — на 1700 мест в Прикубанском округе и на 1550 мест — по улице Григория Пономаренко.

Еще две школы появятся в Новокубанске по улице Ленина — на 825 мест и в станице Динской по улице Красной — на 400 мест. В станице Нововеличковской Динского района планируют построить крытый спортивный комплекс. В хуторе Новонекрасовском Приморско-Ахтарского района одобрили строительство дома соцобслуживания на 150 мест.

Также на Кубани построят три объекта здравоохранения: поликлинику на 350 посещений в смену в Темрюкском районе, а также два здания врача общей практики — в поселке Светлая Заря Курганинского района и в хуторе Галицын Славянского района.

Татьяна Ручкина

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