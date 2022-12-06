Более 700 семей города получили адресную помощь Балаковской АЭС

В рамках Всемирного дня инвалида волонтеры Балаковской АЭС провели благотворительную акцию. В течение нескольких дней атомщики доставили людям с ограниченными возможностями 22 продуктовых набора. Всего же, в рамках акции, было закуплено 750 таких наборов.

«Наше сотрудничество с Балаковской АЭС продолжается уже около десяти лет, – поделилась председатель балаковской организации Всероссийского общества инвалидов Дарья Кудлаенко. – В этом году, в связи со снятием ограничений, не так много семей нуждаются в доставке. Но даже эта помощь просто неоценима! Погода поменялась, кое-где на улицах подморозило и многие наши подопечные не могут самостоятельно забрать свой подарок».

Акция проходит в рамках ежегодной программы оказания помощи местной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Еще одним важным пунктом этой программы является оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Всего в этом году на поддержку балаковских семей, состоящих под патронатом ВОИ направлено 1,5 млн рублей.

«Мы всегда готовы помочь, – отметил руководитель волонтерского движения Балаковской АЭС Илья Цвелев. – И главное, что руководство атомной станции поддерживает наши инициативы. Мы стараемся приносить пользу не только нашим коллегам, но и городу – участвуем в субботниках, сажаем деревья, развешиваем скворечники. Приятно отметить, что количество волонтеров-атомщиков растет с каждым днем! Сейчас в наших рядах около 90 человек».

Свою работу волонтерское движение Балаковской АЭС начало с апреля 2020 года. Тогда в его ряды вступили 30 добровольцев, которые прошли специальную подготовку в онлайн-университете социальных наук и получили соответствующий сертификат. Во время пандемии добровольцы оказывали помощь коллегам, а также семьям оперативного персонала и ветеранам-атомщикам.