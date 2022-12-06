Биржевым облигациям «Магнита» присвоили кредитный рейтинг АА+(RU)

Агентство АКРА присвоило биржевым облигациям «Магнита» кредитный рейтинг АА+(RU) с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщила пресс-служба компании-ритейлера.

Рейтинг присвоен биржевым акциям серии БО-004Р-01. Показатель обусловлен сильным операционным профилем, крупным размером компании, высокой рентабельностью и ликвидностью.

«В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании»,— говорится в сообщении.

В национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства 5 сентября текущего года компании присвоен рейтинг АА+(RU) («Стабильный»). Ранее, в марте 2022 года, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с уровня BB+ до ССС- с прогнозом «Негативный». Снижение позиции компании было связано с мерами, введенными правительством РФ, независимо платежеспособности компаний.

Анастасия Донскова

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