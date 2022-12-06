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Коммерсантъ FM
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В Приангарье суд постановил взыскать 900 млн рублей с лесодобывающей компании

Иркутский областной суд удовлетворил иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о взыскании с регионального предприятия лесной отрасли 900 млн руб. за незаконную заготовку 27 тыс. кубометров древесины. Как сообщает пресс-служба ведомства, исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

«Установлено, что арендатором лесного участка в 2018–2019 годах с министерством лесного комплекса Иркутской области без проведения лесопатологического обследования заключено соглашение об увеличении расчетной лесосеки с предоставлением права выборочных и сплошных санитарных рубок. В результате заключения соглашения у арендатора возникло право на заготовку древесины в объеме, который в 27 раз превышал первоначальный»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что при рассмотрении иска о возмещении ущерба в первой инстанции в Братском районном суде исковые требования «были удовлетворены частично». При апелляционном рассмотрении в областном суде их «удовлетворили в полном объеме».

Источник «Ъ», знакомый с ходом рассмотрения дела, сообщает, что речь идет об ООО «Вилис».

Влад Никифоров, Иркутск

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