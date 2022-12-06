На Apple подали в суд из-за трекера AirTag

В понедельник, 5 декабря, две женщины подали иск к корпорации Apple в окружной суд Северного округа Калифорнии. Они обвиняют компанию в том, что выпускаемая ею «умная» метка AirTag может использоваться навязчивыми преследователями.

В иске сообщается, что одна из пострадавших переехала после расставания с бывшим парнером, чтобы избежать домогательств с его стороны, однако он установил в автомобиле женщины AirTag. Во втором случае мужчина, чтобы отслеживать местоположение бывшей жены, положил трекер ребенку в рюкзак. Кроме того, сообщается о ситуациях, когда бывшие партнеры в итоге убивали женщин, за которыми следили с помощью таких меток. Apple обвиняют в том, что она выпустила небезопасное устройство, и требуют от компании компенсации.

Apple представила AirTag в прошлом году — это трекер для поиска вещей. Правозащитники, ссылаясь на отчеты полиции, и раньше заявляли, что такие устройства могут использоваться для отслеживания жертв преступниками. Apple пока никак не прокомментировала иск. Ранее корпорация сообщала, что в AirTag предусмотрена защита от нежелательного отслеживания: если неустановленная метка начнет перемещаться вместе с человеком, ему на гаджет Apple придет уведомление об этом. После жалоб компания также выпустила приложение по отслеживанию таких меток вокруг себя для пользователей гаджетов на Android.

Однако истицы считают принятые компанией меры недостаточными: «Несмотря на то что Apple встроила такие функции защиты в AirTag, они удручающе недостаточны и мало что могут сделать для быстрого предупреждения людей о том, что за ними следят»,— считают истицы.

Яна Рождественская