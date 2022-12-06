Жителя Новороссийска, забившего собаку молотком, осудили за жестокое обращение с животными

Жителя Новороссийска Александра Гриднева, который летом 2021 года до смерти забил собаку молотком, осудили за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В судебном заседании было установлено, что Александр Гриднев в июле текущего года, находясь в микрорайоне «Звездный», несколько раз выстрелил в собаку из пневматической винтовки, затем взял молоток и нанес ей несколько ударов по голове, в результате чего животное скончалось.

Мужчина не признал своей вины в содеянном, заявив, что стрелял в собаку в целях самозащиты, а молотком он добил животное, чтобы прекратить его мучения.

Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ в течение восьми месяцев с удержанием 10% заработка в счет государства. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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