В Краснодаре до конца года движение грузовиков будет осуществляться по ночам

В Краснодаре для снижения нагрузки на дороги в предновогодний период предприятиям рекомендовано осуществлять грузоперевозки в ночное время суток (с 22:00 до 06:00). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно постановлению главы краевого центра Евгения Наумова, ночное движение большегрузов рекомендовали осуществлять в период с 12 по 31 декабря включительно.

«Во второй половине декабря дорожная ситуация в городе серьезно осложняется, что связано и с ухудшением погоды, и с притоком автомобилей — многие жители пригорода и соседних районов закупаются к Новому году в столице региона, а также с кратным увеличением большегрузов, которые привозят товары»,— отметил замглавы города Владимир Архипов.

Для проезда большегрузов по Краснодару в предновогодний период департаментом транспорта и дорожного хозяйства города была разработана схема передвижения, исключающая пересечение центральных районов.

Анастасия Донскова

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