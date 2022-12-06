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На Керченской переправе зафиксировали рост очередей после простоя из-за непогоды

На Керченской паромной переправе фиксируют рост очередей из-за штормового предупреждения, действовавшего со 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время на перехватывающей парковке в поселке Ильич очереди на переправу ожидают водители 364 автомобилей. Преимущественно это грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости. На других накопительных площадках транспорт отсутствует.

С 27 октября текущего года на территории края действуют ограничения и правила проезда грузового автотранспорта к Керченской переправе. Проехать по территории Краснодарского края и переправиться в Крым на паромах разрешено только фурам с приоритетными грузами.

Анастасия Донскова

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