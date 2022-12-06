«Криштиану Роналду в порядке и пытается заключить контракт»

Во вторник на чемпионате мира завершится первая стадия play-off. Пока на стадии 1/8 финала не произошло ни одной неожиданности. Ближе всех к сенсации были японцы, которые в матче с Хорватией проиграли лишь в серии пенальти. Что касается Бразилии, то главный фаворит турнира взял вверх над командой Южной Кореи с крупным счетом (4:1). 6 декабря в Катаре сыграют Марокко—Испания и Португалия—Швейцария. Ждать ли сюрпризов от этих противостояний? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с известным комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

— Мало того что пятикратные чемпионы мира сломали, как спичку, южнокорейскую сборную и сделали это красиво, так главный тренер Тите еще и дал возможность сыграть дублерам, даже третьему вратарю — и это в матче play-off. Такую уверенность в своих силах команды на этой стадии чемпионата мира демонстрируют нечасто. Коэффициент на победу Бразилии в «Лиге ставок» упал до 3 — это почти в два раза меньше, чем у конкурентов. Забегая вперед, я уже слышал, что эта Бразилия переедет Хорватию и не заметит. Кстати, на победу хорватов в четвертьфинале коэффициент 9,2, а на победу бразильцев 1,4.

— Мы сильно забегаем вперед, потому что бразильцы еще не чемпионы мира. Дело в том, что есть французы. Но это был просто театр, цирк, и Бразилия великолепна — самая главная, наверное, в этом турнире. Что говорить об атаке бразильцев? Здесь все ясно — здесь и Неймар, и Ришарлисон, но и защита прекрасно играет у сборной Бразилии, и у них прекрасно играет вратарь Алиссон. Да, они пропустили один мяч от Южной Кореи, и, когда проиграли Камеруну, тоже играли резервисты. А первые две игры у Бразилии не было ни одного удара в створ их ворот, когда на кону стоял выход из группы. И это об очень многом говорит, потому что защита не всегда была сильным местом у этой команды.

— Сегодня Марокко—Испания и Португалия—Швейцария. Мы по привычке ждем сенсаций, но стоит ли?

— Если мы будем считать победу швейцарцев над Португалией сенсацией, то может быть. Я очень сильно ставлю на Швейцарию. Что касается Марокко и Испании, первая команда, конечно, поборется со своим лидером Хакимом Зиешем. Как мы помним, они сыграли вничью с Хорватией и выиграли у Бельгии, но все-таки испанцев не перешибешь. Здесь интересный матч можно ждать, но не сенсацию.

А вот со Швейцарией, если поправится вратарь Янн Зоммер, будет сложно португальцам. И потом очень важный фактор на чемпионате мира, в таких турнирах — это спокойствие внутри команды. Мне кажется, что некая конфликтная ситуация, в частности из-за Криштиану Роналду, в португальской сборной есть.

— И здесь, кстати, любопытный троллинг от «Лиги ставок», очень тонкий: в матче Португалия—Швейцария можно поставить на то, что игрок забьет головой, с коэффициентом 4,5.

— Что меня смущает с Криштиану Роналду? Когда речь идет о команде, сборной, что нужно проходить дальше и впереди игра с Англией или Францией, если будет победа над швейцарцами, Криштиану заключает контракт с саудовским клубом на €0,5 млрд. Как-то не время, мне кажется.

— Но официально это не объявлено, хотя все обсуждают. Тем не менее, Португалия все равно фаворит — 1,93 коэффициент на ее победу 3,45 на ничью и 4,3 на победу Швейцарии. На что здесь стоит посмотреть? Может быть, на то, кто забьет?

— Шакири как-то так выходит и забивает, может быть, на него сделать ставку. Это такой боровичок в составе сборной Швейцарии, мне он очень симпатичен. Но если бы можно было сделать ставку на вратаря, я бы поставил на Зоммера, швейцарского голкипера. Здесь все, кстати, может в овертайм перейти.

— То есть здесь как раз история хорошая, можно рискнуть и поставить на Швейцарию?

— Да, я бы рискнул.

— А где действительно яркий футбол нас ждет?

— Я, честно говоря, такого не жду. Жду очень мощное противостояние, где как минимум одна команда будет играть от обороны и искать свой шанс в контратаках. В паре Марокко и Испании это Марокко, а в паре Португалия—Швейцария это Швейцария. Кто победит? Я бы поставил все-таки на испанцев. А что касается Португалии и Швейцарии, я здесь жду сенсацию, если мы считаем победу швейцарцев над Португалией действительно сенсацией.

— «Лига ставок» дает на «обе забьют», например, в матче Марокко—Испания, коэффициент 2,17, а в паре Португалия—Швейцария 1,95. Ждать забитых мячей?

— Немного, как мне кажется. Разве что, предположим, испанцы забьют быстрый гол, марроканцам придется вынужденно раскрыться, и тогда здесь может быть голевая феерия, потому что есть кому забивать у Испании. Но в принципе нет. Жду напряженного матча, но не обилия голов.

— Где ждать дополнительного времени или серии пенальти? В матче Португалия—Швейцария?

— Вполне может быть, а если заглядывать дальше, то серия пенальти, как мне кажется, будет в пользу Швейцарии, потому что у них есть вратарь Зоммер, который, я надеюсь, поправится. Он из-за простуды не принял участия в предыдущем матче, но, конечно, это такая мощная сила у швейцарцев. Я помню, как он творил чудеса на чемпионате Европы.

— Кондиционеры многих подвели в Катаре, и вот Зоммер тоже простудился. А Роналду в порядке и контракт пытается заключить на €0,5 млрд. «Лига ставок» дает 2,45 на гол Роналду. Хороший коэффициент? Можно брать или лучше повременить?

— Очень сложно с Криштиану Роналду, потому что такие вещи, как заключение контрактов и их обсуждение, не делаются во время чемпионата мира. Именно поэтому в какой-то момент вообще прекратились об этом разговоры, и Роналду словно осекся, поняв, что нужно подождать окончания турнира, а потом говорить о €0,5 млрд. Это странно и для команды, и вообще это отвлекает. Сейчас игрок думать должен о другом. И эта ситуация может помочь швейцарцам и помешать Криштиану Роналду соответствовать коэффициенту «Лиги ставок».

— Если игрок сам себя выпускает на поле и сам себя меняет, это, конечно, отдельная песня. Если забегать вперед, то в сборной Аргентины тоже очень похожая история. Это все обсуждают, просто не так ярко, как с Криштиану Роналду.

— Дело в том, что Лионель Месси в принципе поскромнее. И мы каждый раз это отмечаем, когда сравниваем двух нынешних королей футбола. Но вы правильно сказали, что это не так явно обсуждается и как-то не мешает аргентинцам. И Месси пока что играет гораздо большую роль в том, что делает Аргентина на чемпионате.

— Не могу не вернуться к предстоящему матчу четвертьфинала Хорватия—Бразилия. У «Лиги ставок» на победу хорватов 9,2 коэффициент. Для сравнения, на Южную Корею был 13 перед бразильцами, а на Хорватию 1,43, на ничью — 5,2. Неужели такой чудовищный разрыв при такой топовой средней линии у хорватов?

— Мне жалко Южную Корею, у меня большая симпатия к этой команде, но мне еще жальче Хорватию. Потому что сложно. Хорваты — это, конечно, опыт, сыгранность. В матче с японцами для них было нестрашно дополнительное и время и серия пенальти. Они знали, что возьмут свое за счет опыта. Но это все, это уже стареющая команда. И это против такой Бразилии, которая абсолютно на ходу, поэтому я даже не вижу, за что Хорватия даже с Модричем может зацепиться в этом матче с Бразилией.

— Есть еще один спорный матч — это встреча Нидерландов и Аргентины. Я не первый раз слышу, что первая команда — фаворит в этом четвертьфинале.

— Я абсолютно с этим не согласен. Конечно, голландцы набирают по ходу турнира, поначалу выглядели вообще неважно. Но Аргентина должна уже мысленно готовиться к матчу с Бразилией. Потому что я не верю в нынешних голландцев. Там нет игроков, сопоставимых с Йоханом Кройфом, Деннисом Бергкампом, а у Аргентины есть Месси.